Venerdì 5 luglio 2019 - 21:46

Trump torna all’attacco della Fed: non sanno quello che fanno

Se tagliasse i tassi l'economia "andrebbe come un razzo"

Roma, 5 lug. (askanews) – Nuova bordata del presidente Usa Donald Trump alla Federal Reserve, proprio nel giorno in cui la solidità dei dati sul mercato del lavoro ha frustrato le attese ormai consolidate su un taglio dei tassi di interesse a luglio. Ed è proprio sul costo del danaro troppo alto che ancora una volta si è concentrata la critica di Trump. Alla Fed non sanno quel che fanno, ha sentenziato.

“Se avessimo una Fed che tagliasse i tassi andremmo come un razzo, ma stanno tenendo un livello molto alto tassi che non è necessario”, ha detto incontrando i giornalisti alla Casa Bianca, secondo quanto riporta Bloomberg. “Non abbiamo una Fed che sa quel che fa”. Trump si è anche lamentato del fatto che durante la sua presidenza, Barcak Obama ha sempre avito tassi di interesse a zero.

Non è la prima volta che il presidente Usa si lamenta della politica monetaria della Fed. Lo ha fatto ripetutamente e in maniera molto diretta. E i verbali degli incontri del capo della Fed, Jerome Powell, hanno evidenziato che in una di queste occasioni, lo scorso 20 maggio, i due ebbero anche una conversazione telefonica diretta. Non è dato sapere se questo è avvenuto prima o dopo delle critiche di Trump quel giorno.