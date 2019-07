Mercoledì 3 luglio 2019 - 20:07

Incidenti 737 Max, impegno Boeing a donare 100 milioni a famiglie

Nei due disastri aerei in Etiopia e Indonesia morte 346 persone

New York, 3 lug. (askanews) – Boeing ha annunciato l’impegno a donare 100 milioni di dollari alle famiglie delle vittime e alle comunità colpite dai due disastri aerei che hanno coinvolto i suoi 737 Max. Gli incidenti sono avvenuti al largo delle coste dell’Indonesia, lo scorso ottobre (volo 610 della Lion Air), e in Etiopia, a marzo (volo 302 della Ethiopian Airlines); in tutto sono morte 346 persone.

Il colosso aerospaziale statunitense ha spiegato che questo “investimento iniziale sarà fatto in vari anni”. In una nota il Ceo e presidente Dennis Muilenburg ha affermato che “in Boeing siamo davvero dispiaciuti per la perdita tragica di vite in tutti e due gli incidenti”. La sua speranza è che, con i fondi promessi, “si possa dare un po’ di conforto”.