Venerdì 28 giugno 2019 - 20:04

Concluso con successo negoziato accordo commerciale Ue-Mercosur

Accordo politico stasera a Bruxelles, dopo molti tentativi falliti

Bruxelles, 28 giu. (askanews) – Dopo una trentina di tentativi falliti in quasi 20 anni, l’Unione europea e il Mercosur (il mercato comune di Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay) sono finalmente riusciti, stasera a Bruxelles, a concludere con successo il negoziato per un accordo commerciale fra le due parti “ambizioso, equilibrato e globale”, come lo definisce una nota della Commissione che dà la notizia.

“Il nuovo quadro commerciale – parte di un più ampio Accordo di Associazione tra le due regioni – consoliderà un partenariato politico ed economico strategico e creerà significative opportunità di crescita sostenibile da entrambe le parti, rispettando l’ambiente e preservando gli interessi dei consumatori e dei settori economici sensibili dell’Ue”.

L’Ue è il primo importante partner a stipulare un patto commerciale con il Mercosur. L’Accordo concluso oggi coprirà complessivamente una popolazione di 780 milioni di abitanti e, sottolinea la Commissione, “cementerà le strette relazioni politiche ed economiche tra l’Ue e i paesi del Mercosur”. Inoltre, in un clima internazionale caratterizzato dal ritorno delle tentazioni protezioniste, unilateralismi e rischi di guerre commerciali, “rappresenta un chiaro impegno da entrambe le regioni per il commercio internazionale basato su regole”.

Questo round negoziale era in corso da mercoledì sera a Bruxelles fra i commissari europei interessati e diversi ministri dei paesi del Mercosur (Esteri, Commercio, Agricoltura, a seconda dei paesi), accompagnati dai rispettivi team tecnici.

L’Accordo “darà alle aziende europee un importante vantaggio in un mercato con un enorme potenziale economico”, e “ancorerà importanti riforme economiche e la modernizzazione in corso nei paesi del Mercosur”, afferma ancora la Commissione.

L’Esecutivo Ue sottolinea, infine, che l’Accordo “sostiene i più elevati standard di sicurezza alimentare e tutela dei consumatori, nonché il principio di precauzione per la sicurezza alimentare e le norme ambientali, e contiene impegni specifici in materia di diritti dei lavoratori e tutela ambientale, compresa l’attuazione dell’accordo sul clima di Parigi e le relative norme di applicazione”.