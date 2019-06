Giovedì 27 giugno 2019 - 13:54

Trump contro l’India:tolga i dazi “inaccettabili” su prodotti Usa

Mossa di New Delhi decisa come rappresaglia

New York, 27 giu. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiesto all’India di cancellare i dazi, che ha imposto su 28 prodotti statunitensi, definiti “inaccettabili” in un messaggio su Twitter. Washington è inoltre irritata dalla scelta di New Delhi di imporre regole più restrittive sull’e-commerce che danneggerebbero le aziende statunitensi che operano in India.

“Non vedo l’ora di parlare con il primo ministro [Narendra] Modi sul fatto che l’India, che da anni impone dazi molti alti contro gli Stati Uniti, recentemente ha aumentato ancora di più i dazi” ha scritto Trump su Twitter. “Questo è inaccettabile e i dazi devono essere ritirati!” ha scritto Trump, che incontrerà Modi al G20 in programma domani e sabato a Osaka, in Giappone. (segue)