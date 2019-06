Giovedì 27 giugno 2019 - 00:06

Boeing, FAA: nuovi potenziali rischi per il 737 Max

Lo riferisce la Reuters

Roma, 27 giu. (askanews) – Nuovi problemi per il Boeing 737 Max. Secondo un report dell’americana Federal Aviation Administration citato dalla Reuters, sarebbe stato identificato un nuovo rischio potenziale per il 737 MAX, velivolo attualmente fermo dopo i ripetuti malfunzionamenti rilevati nei mesi scorsi.

Il nuovo problema, sarebbe emersola scorsa settimana durante la prova al simulatore di volo. Questo nuovo contrattempo farà sì che il volo di test per ottenere la certificazione per tornare in servizio non potrà essere effettuato prima dell’8 luglio in modo tale da avere il tempo per effettuare le verifiche necessarie.

Boeing sta lavorando all’aggiornamento del sistema di prevenzione dello stallo conosciuto come MCAS da quando, lo scorso ottobre, ci fu l’incidente al velivolo Lion Air in Indonesia. Il 737 MAX, il velivolo più venduto per il colosso di Seattle, è stato messo a terra in tutto il mondo dopo il secondo incidente mortale di marzo in Etiopia, che ha coinvolto anche MCAS. I due incidenti hanno causato la morte di 346 persone in totale.

Non è ancora chiaro se la situazione possa essere affrontata con un aggiornamento del software o se si tratta di un problema di microprocessore. Boeing ha riferito alla FAA di ritenere che il problema possa essere affrontato con un aggiornamento del software. Una correzione hardware potrebbe causare nuovi ritardi al ritorno in servizio dell’aereo.