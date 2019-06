Giovedì 20 giugno 2019 - 12:56

Sita: nel 2018 ricavi record per 1,7 miliardi di dollari

70 anni di attività per il fornitore globale di tecnologia

Milano, 20 giu. (askanews) – Fatturato record di 1,7 miliardi di dollari nel 2018 per Sita, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo che quest’anno festeggia il 70esimo anniversario dalla nascita. Fondata nel 1949 da 11 compagnie aeree[1], da allora SITA esplora le frontiere dell’innovazione per l’industria del trasporto aereo. Oggi quasi tutti i voli passeggeri si basano sulla tecnologia di SITA; il 95% delle destinazioni internazionali e oltre 13.500 punti sono connessi dalle sue reti.

“Il 2018 – ha dichiarato Barbara Dalibard, Ceo di Sita – è stato un anno di successi: abbiamo registrato ricavi record e, per la prima volta nella nostra storia, il business relativo a applicazioni e soluzioni fornite agli operatori – compagnie aeree, aeroporti, agenzie governative, ground handlers – rappresenta più del 50% dei ricavi. È un elemento importante, perché se la connettività rimane una parte vitale del nostro business, la crescita delle applicazioni è un elemento fondamentale della nostra strategia a lungo termine”.

In occasione dell’Assemblea Generale dei Soci, il Ceo ha ripercorso i 70 anni di storia, sottolineando che la società è stata per tutto questo tempo una parte vitale del settore, in continua evoluzione. Negli anni SITA ha introdotto diverse innovazioni, come la prima infrastruttura common-use negli aeroporti, il primo motore di prenotazione e-commerce per le compagnie aeree e il primo sistema di visti elettronici per la gestione delle frontiere.

“Sita ‘invecchia’ – ha aggiunto Dalibard – ma si mantiene sempre giovane, perché continua a evolversi e trasformarsi per incontrare i bisogni dei clienti. Da quando Sita ha mosso i primi passi nel 1949, per creare la rete dati più grande del mondo, fino ai software-defined networks (Sdn) e ai passeggeri esperti di tecnologia di oggi, abbiamo portato avanti un processo di trasformazione continua per rendere il settore sempre più efficiente e offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio sempre migliore, consentendo loro di vivere un’esperienza di volo sempre più fluida e agile.” La tecnologia sarà sempre più importante per il settore, per gestire più passeggeri, più bagagli, più velivoli, più minacce alla sicurezza, una normativa sempre più stringente, aspettative sempre più elevate da parte dei passeggeri. Perché la tecnologia sia davvero efficace, è importante che tutti gli stakeholder lavorino insieme.

“La sfida è chiara – ha concluso il Ceo dell’azienda – nei prossimi 20 anni il traffico passeggeri raddoppierà, mentre la capacità degli aeroporti crescerà a ritmo molto più lento. Questo richiede un nuovo approccio al volo aereo. Noi stiamo già utilizzando tecnologie emergenti (come Intelligenza Artificiale, biometria e Sdn) per consentire operazioni più efficienti negli aeroporti e in volo, ma dobbiamo continuare questo percorso di innovazione con il settore, per disegnare il futuro del volo aereo”.

Per celebrare il 70esimo compleanno, Sita ha radunato questa settimana in Belgio oltre 100 compagnie aeree e aeroporti di tutto il mondo per l’appuntamento annuale dell’Innovation Forum, un evento nato per indagare come le nuove tecnologie, tra cui l’intelligenza artificiale, la biometria e la blockchain potrebbero essere sfruttate per offrire operazioni più efficienti e un viaggio passeggeri senza intoppi.

Il Sita Innovation Forum di quest’anno ha radunato rappresentanti di compagnie aeree e aeroporti di tutto il mondo, che insieme a esperti di altri settori si sono confrontati sui cambiamenti che impatteranno sul viaggio aereo nei prossimi cinque anni e su come l’industria può innovarsi per il futuro.

Sita conta più di 400 membri fra compagnie aeree, aeroporti, organizzazioni aeroportuali e fornitori di gestione del traffico aereo; è una delle società più internazionali, servendo più di 200 Paesi e territori.