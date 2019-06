Giovedì 6 giugno 2019 - 11:32

Germania, nuovo aumento ordini industria: ad aprile +0,3%

Ma unicamente grazie al mercato estero

Roma, 6 giu. (askanews) – Ordinativi dell’industria in ripresa in Germania, con un più 0,3 per cento ad aprile rispetto al mese precedente, che segue un più 0,8 per cento a marzo. In questo modo, secondo Destatis. L’agenzia federale di statistica, la contrazione su base annua si è smorzata al meno 5,3 per cento, dal meno 5,9 per cento del mese precedente.

Il recupero deriva interamente dal mercato esterno, con un più 1,1 per cento di ordinativi su mese a fronte del meno 0,8 per cento di quelli relativi al mercato tedesco.