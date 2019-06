Lunedì 3 giugno 2019 - 22:12

Wall Street chiude mista: Dj sopra parità, tonfo Nasdaq con tech

Spettro inchieste ha pesato su Apple, Amazon, Facebook e Google

New York, 3 giu. (askanews) – Partiti all’insegna della cautela dopo avere archiviato il mese peggiore dell’anno, gli indici hanno iniziato giugno così come avevano finito maggio: in perdita. Solo il Dow Jones Industrial Average è riuscito a recuperare la parità per un soffio.

Mentre sullo sfondo sono rimaste le tensioni commerciali che chiamano in causa Usa, Cina e Messico, la direzione odierna dell’azionario è stata dettata dallo spettro di inchieste e strette regolatorie dei giganti tecnologici americani: Apple, Amazon, Facebook e Google, controllata di Alphabet. Conferme non ce ne sono ma secondo indiscrezioni di stampa, il dipartimento di Giustizia potrebbe lanciare un’inchiesta antitrust su Google (-6,1%) e Apple (-1%) mentre la Federal Trade Commission potrebbe indagare su Facebook (-7,5%) e Amazon (-4,6%). Le voci sono circolate nel giorno in cui Apple ha presentato il nuovo sistema operativo iOS 13 per iPhone, annunciato novità per l’Apple Watch, per l’app Maps e – tra le altre cose – lo scorporo di iTunes in tre app diverse (podcasts, TV e music).

Il DJIA è salito dello 0,02% a 24.819 punti circa.

L’S&P 500 ha perso lo 0,28% a quota 2.744.

Il Nasdaq ha subito un calo dell’1,6% a quota 7.333 entrando in correzione, ossia in calo di almeno il 10% dal picco raggiunto il 3 maggio scorso.