Lunedì 25 marzo 2019 - 21:22

Wall Street: chiusura poco mossa dopo sell-off, rally Treasury

Rendimento al 2,418%. Apple perde quota, Netflix sale

New York, 25 mar. (askanews) – Dopo le forti vendite di venerdì, gli indici a Wall Street hanno chiuso la prima seduta della settimana intorno alla parità. Tra gli investitori restano comunque le preoccupazioni legate a una frenata dell’economia globale, come dimostrato dalla continua corsa dei titoli di Stato americani.

A livello aziendale, Apple ha ceduto l’1,2% nel giorno in cui ha lanciato una serie di nuovi servizi tra cui uno di video in streaming. Netflix non teme la concorrenza, avendo finito in aumento dell’1,5%.

Il Djia è salito dello 0,06% a 25.516,83 punti. L’S&P 500 ha perso lo 0,08% a quota 2.789,36. Il Nasdaq Composite ha ceduto lo 0,07% a quota 7.637,54. Il petrolio a maggio al Nymex è scivolato dello 0,4% a 58,82 dollari al barile.

L’avversione al rischio ha spinto ulteriormente al ribasso il rendimento del Treasury a 10 anni, arrivato al 2,418% dal 2,459% di venerdì scorso. Le probabilità che la Fed tagli i tassi nel 2019 sono salite al 73%, dal 54% di venerdì e dal 13% di un mese fa.