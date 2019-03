Lunedì 25 marzo 2019 - 22:13

Maxi-accordo per Airbus, la Cina compra 300 aerei

Intesa a Parigi, ordinati 290 "A320" e 10 "A350 XWB"

Roma, 25 mar. (askanews) – Airbus e China Aviation Supplies Holding Company (Cas) hanno siglato un accordo quadro (General Terms Agreement) per l’acquisto di un totale di 300 aerei Airbus da parte di vettori cinesi. Secondo quanto riferisce un comunicato del consorzio europeo, il Gta è stato siglato a Parigi da Guillaume Faury, presidente di Airbus Commercial Aircraft e futuro Ceo di Airbus, e da Jia Baojun, presidente di Cas, alla presenza del presidente cinese Xi Jinping in visita ufficiale, e del presidente francese Emmanuel Macron.

L’accordo verte sull’acquisto di 290 aerei della Famiglia A320 e 10 aeromobili della Famiglia A350 XWB, e riflette, spiega Airbus, la forte domanda dei vettori cinesi per l’insieme dei segmenti del mercato, in particolare per i voli interni, per quelli low cost, per quelli regionali e per quelli internazionali di lungo raggio.

“È per noi un onore sostenere la crescita dell’aviazione civile cinese grazie alle nostre famiglie di aeromobili a corridoio singolo e di widebody”, ha dichiarato Guillaume Faury. “Il rafforzamento delle nostre relazioni con la Cina dimostra la nostra costante fiducia verso questo mercato e il nostro impegno sul lungo termine nei confronti della Cina e dei nostri partner”.

Secondo le ultime previsioni sul mercato cinese effettuate da Airbus per il periodo 2018-2037, la Cina avrà bisogno di circa 7.400 nuovi aeromobili, fra cargo e passeggeri, nei prossimi 20 anni, vale a dire oltre il 19% dell’insieme della domanda mondiale che si attesta a circa 37.400 nuovi aerei.

A fine gennaio 2019 la flotta Airbus in servizio presso operatori cinesi ammontava a circa 1.730 aeromobili, di cui 1.455 della Famiglia A320 e 17 aerei della Famiglia A350 XWB.

La nota di Airbus dà qualche cifra sul mercato; la famiglia A320 con oltre 14.600 aeromobili ordinati e più di 8.600 consegnati, è la famiglia di aeromobili a corridoio singolo di maggiore successo al mondo. Al suo interno, quella dell’A320neo è la famiglia di aeromobili a corridoio singolo più venduta al mondo, con oltre 6.500 ordini da parte di oltre 100 clienti dal suo lancio, nel 2010. Questo aeromobile è dotato di nuova generazione e un design di cabina all’avanguardia. L’A320neo offre anche significativi benefici ambientali, consentendo un risparmio di carburante fino al 20% e una riduzione di quasi il 50% dell’impronta acustica rispetto agli aeromobili di generazioni precedenti.

La famiglia A350 XWB, prosegue la nota, è la più moderna ed eco-efficiente al mondo. Leader nel mercato widebody (da 300 a oltre 400 posti) per il lungo raggio, l’A350 XWB offre una flessibilità operativa e un’efficienza ineguagliabili per tutti i segmenti di mercato, fino al raggio ultra-lungo (9.700 miglia nautiche); è dotato di design aerodinamico, con fusoliera e ali in fibra di carbonio, oltre a nuovi motori Rolls-Royce a basso consumo di carburante, una riduzione delle emissioni e del consumo pari al 25%.