Giovedì 14 febbraio 2019 - 15:59

Addio all’A380, Emirates: resterà un pilastro della nostra flotta

Entro 2021 riceverà ultimi 14. Ma acquista 40 A330neo e 30 A350

Milano, 14 feb. (askanews) – Il gigante dei cieli Airbus A380, l’aereo passeggeri a due piani più grande de mondo, non sarà più in produzione dal 2021 ma Emirates, il principale vettore aereo a utilizzare quest’aereo, ha comunicato di aver firmato un accordo con Airbus sulle precedenti consegne in sospeso. La compagnia riceverà, tra il 2019 ed il 2021, altri 14 A380, portando il totale degli ordini a 123 unità. Emirates, inoltre, ha effettuato a Airbus un ulteriore ordine di 70 nuovi aerei: 40 A330-900neo e 30 A350-900. Il contratto stipulato vale 21,4 miliardi di dollari (a prezzi di listino).

Velivoli di ultima generazione, gli Airbus A330neo e gli A350 saranno consegnati ad Emirates a partire dal 2021 (per gli A330) e dal 2024 (per gli A350).

Commentando l’accordo sulle consegne dell’A380, il Presidente e Amministratore delegato del gruppo Emirates Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, ha dichiarato: “Dopo molti mesi di discussioni, abbiamo raggiunto un accordo con Airbus e Rolls-Royce”.

“Emirates è stato da sempre un forte sostenitore dell’A380, sin dal suo inizio. Siamo rammaricati di dover rinunciare al totale del nostro ordine, e amareggiati che il programma non possa essere sostenuto in toto, ma accettiamo che questa sia la realtà della situazione. Per noi, l’A380 è un meraviglioso velivolo amato dai nostri clienti e dal nostro equipaggio. È un elemento di differenziazione per Emirates. Abbiamo dimostrato e constatato come le persone possano davvero assaporare il concetto di “Fly Better” con l’A380. Infatti, Emirates ha innalzato gli standard dei propri servizi proprio grazie all’A380, con caratteristiche uniche come le docce e la Lounge di bordo. L’A380 rimarrà senza dubbio un pilastro portante della nostra flotta fino al 2030, e come abbiamo sempre fatto, noi di Emirates continueremo ad investire nei nostri servizi e prodotti offerti a bordo, per garantire ai nostri clienti un’esperienza senza pari”.

Sulla decisione di acquistare gli A330neo e i gli A350, Sheikh Ahmed ha dichiarato: “La strategia di Emirates di operare in tutto il mondo attraverso una flotta di aeromobili giovani e di ultima generazione, efficiente e moderna rimane un must. I 40 A330neo e i 30 aerei A350 che stiamo ordinando completeranno il mix della flotta Emirates, supportando la crescita della nostra rete e ci permetteranno una maggiore flessibilità e adattabilità, per servire meglio la domanda dei nostri clienti. Sia gli A330neo che i A350 giocheranno un ruolo fondamentale nella nostra futura flotta e nei nostri futuri piani”.

L’A330neo verrà utilizzato sulle rotte di medio raggio e consentirà inoltre, alla compagnia aerea di servire aeroporti più piccoli permettendo di aprire nuove rotte e aumentando la connettività sulla rete globale. Mentre gli A350 entreranno a pieno regime nelle operazioni a lungo raggio di Emirates, fornendo alla compagnia una maggiore flessibilità soprattutto nei collegamenti che richiedono dalle 8 alle 12 ore.