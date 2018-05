Lunedì 28 maggio 2018 - 14:58

Nissan incontra il mondo del calcio per la finale Uefa a Kiev

Presentato il robot Pitch-R

Roma, 28 mag. (askanews) – Nissan, sponsor ufficiale della Finale di UEFA Champions League 2018 a Kiev, ha presentato una tecnologia innovativa per promuovere il calcio amatoriale con la presentazione mondale di Pitch-R, un robot autonomo che utilizza la tecnologia di assistenza alla guida ProPILOT di Nissan per creare un campo da calcio ovunque vi sia spazio.

Provvisto di quattro telecamere, localizzatore GPS e sistemi anti-collisione, Pitch-R è progettato per tracciare le linee bianche su prato, asfalto o ghiaia con una vernice dissolubile ecologica. L’intero processo richiede meno di 20 minuti.

ProPILOT è uno dei punti chiave della roadmap strategica della Nissan Intelligent Mobility, che si propone di ridefinire il modo in cui i veicoli vengono guidati, alimentati e integrati nella società. Nissan ha recentemente dato il via alle consegne della nuova Nissan LEAF, icona del Nissan Intelligent Mobility, in Europa. Oltre 34.000 clienti europei hanno scelto la nuova Nissan LEAF 100% elettrica, premiata dall’European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) con 5 stelle per la sicurezza.

La casa automobilistica ha inoltre presentato in anteprima mondiale a Kiev il prototipo della tecnologia che permette alle auto di apprendere lo stile di guida del conducente. Il Nissan Brain-to-Vehicle legge e interpreta le onde cerebrali del guidatore per prevedere quali azioni intenda compiere. Ad esempio, rilevando se il conducente sta per frenare o curvare, la tecnologia permette al veicolo di iniziare l’azione fra 0,2 e 0,5 secondi prima. Ciò aumenta la sicurezza e il comfort dei guidatori, offrendo loro maggiore fiducia.

La Finale di UEFA Champions League a Kiev ha segnato il quarto anno di Nissan come sponsor officiale della competizione. La partnership è stata di recente estesa di altri tre anni: 2018-2021.

L’impegno di Nissan verso il calcio amatoriale include anche il sostegno a programmi che aiutano i giovani che attualmente non hanno accesso all’istruzione o alla formazione sportiva. L’obiettivo è sfruttare la forza del calcio per creare una società più equa e migliorare il futuro dei giovani in tutta Europa. Il programma è attivo sia in Francia che nel Regno Unito attraverso una partnership con UEFA Foundation for Children e StreetFootballWorld.

Nissan ha sfruttato l’occasione della Finale di UEFA Champions League 2018 a Kiev per ispirare sette giovani di due organizzazioni che promuovono il calcio – Sports Dans La Ville (Francia) e Street League (Regno Unito). Nissan ha dato loro l’opportunità di partecipare alla finale e incontrare i giocatori della UEFA.