Martedì 15 maggio 2018 - 13:00

Fmi:riduzione Npl banche Italia “incoraggiante”,serve fare di più

Ripresa economica potrebbe non bastare per risolvere problemi

New York, 15 mag. (askanews) – Come aveva già fatto nei rapporti diffusi ad aprile in occasione dei suoi lavori primaverili, il Fondo monetario internazionale ha spiegato che “in Irlanda, Italia e Spagna la riduzione dei Npl (non performing loan, ndr) e la recente ripresa delle vendite di Npl è incoraggiante. Tuttavia, per una notevole parte del sistema bancario, il ROE resta con insistenza sotto il costo del capitale proprio”. E’ quanto si legge nel documento intitolato “Regional Economic Outlook” e dedicato all’Europa.

In esso l’istituto di Washington spiega che “la ripresa economica potrebbe non essere sufficiente per soddisfare le aspettative degli investitori o per risolvere le sfide strutturali con cui le banche meno redditizie devono fare i conti; un consolidamento ulteriore e una ristrutturazione saranno necessari”.