Venerdì 9 marzo 2018 - 18:55

Usa, Mnuchin: forse altri Paesi esonerati dai dazi

Partono le attività di lobbying, Ue in prima fila

New York, 9 mar. (askanews) – La lista dei paesi esonerati dai dazi su acciaio e alluminio potrebbe estendersi. Il segretario al Tesoro statunitense, Steven Mnuchin, in un’intervista alla Cnbc ha detto che oltre a Canada e Messico, nelle “prossime due settimane” anche altre nazioni potrebbero essere esonerate dai dazi del 25% sull’acciaio e del 10% sull’alluminio, che entreranno in vigore tra 15 giorni. Prospettiva peraltro ventilata già nelle proclamazioni presidenziali firmate ieri dal presidente Donald Trump.

“Qualsiasi Paese con cui abbiamo una relazione per la sicurezza è benvenuto a discutere con gli Usa modalità alternative per affrontare” la vicenda, ha recitato il presidente nelle proclamazioni. Per negoziare l’esonero, un paese dovrà dimostrare che l’esportazione di alluminio e acciaio negli Stati Uniti non mette a rischio la sicurezza nazionale della prima economia al mondo. Nel caso in cui si presentassero “alternative soddisfacenti”, Trump potrà “rimuovere o modificare” le restrizioni imposte. Intanto le attività di lobbying sono già partite e l’Unione Europea è stata tra i primi ad avviare le trattative.