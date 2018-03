Lunedì 5 marzo 2018 - 21:41

Nafta: negoziatore Usa, pochi progressi, tempo sta per scadere

Così Robert E. Lighthizer

New York, 5 mar. (askanews) – Nel settimo round di negoziati sul North American Free Trade Agreement (Nafta), non sono stati fatti i progressi che molti si aspettavano. Lo ha detto Robert E. Lighthizer, il negoziatore della prima economia al mondo parlando da Città del Messico.

“Ora il tempo a nostra disposizione sta per scadere”, ha aggiunto il funzionario americano riconoscendo che le elezioni in calendario “complicano il nostro lavoro”. Il riferimento è alle elezioni presidenziali in Messico e a quelle di metà mandato in Usa, rispettivamente previste il primo luglio e il prossimo 6 novembre.

La posizione di Washington è che se un accordo trilaterale non ci può essere, serve essere “pronti” a muoversi per intese bilaterali. Secondo Lighthizer, se c’è la volontà politica, è possibile giungere a una conclusione di successo dei negoziati tra Usa, Canada e Messico su un accordo di libero scambio siglato nel 1994.