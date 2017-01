Teti: Riforma cyber non riorganizzi solo strutture

Roma, 30 gen. (askanews) - "I tempi di una riforma che riorganizzi la cyber security nazionale vanno accelerati. Siamo in forte ritardo e dobbiamo recuperarlo se non vogliamo essere destinati ad essere un Paese irrilevante dai punti di vista economico e politico". A dirlo a Cyber Affairs è Antonio Teti, esperto di Computer Science dell'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara, nonché docente di Cyber Security e Cyber Intelligence in diverse università italiane.

"Quanto sta per mettere in campo il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni", aggiunge Teti, "è sicuramente positivo". Il riferimento del docente è al provvedimento annunciato la scorsa settimana dal premier nella sua audizione davanti al Copasir (il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica), che dovrebbe disegnare una nuova architettura istituzionale per contrastare la minaccia cyber.

"Ritengo che quella di Palazzo Chigi sia un'idea corretta che va nella direzione giusta. Ma non va dimenticato che creare una struttura cyber vuol dire raccogliere e organizzare determinate competenze settoriali. Il che significherà operare scelte consapevoli soprattutto in fatto di uomini". L'urgenza di una simile misura, però, rimarca Teti, "c'è tutta. Il Cyberspazio è sempre più usato dai gruppi terroristici per comunicare, diffondere propaganda e fare proselitismo. Ma è ormai anche il terreno su cui si dipana lo spionaggio industriale e sul quale si combatteranno le guerre tra Paesi. Le informazioni sono l'oro del terzo millennio, capace di lanciare o più spesso distruggere un'azienda, una carriera e perfino l'economia di un Paese".

Per queste ragioni, sottolinea l'esperto, "è urgente un cambio di passo che non sia solo normativo. Serve investire soldi e risorse umane per creare unità che si occupino di cyber sicurezza. In poche parole meno soldati e più 'cyber warrior', come ha detto il generale Ramponi". I modelli da seguire "ci sono già", dice Teti, "e sono straordinariamente efficaci. Tre esempi su tutti: Usa, Regno Unito e Israele. In particolare quest'ultima, mettendo assieme il mondo militare, quello dell'intelligence, le imprese e l'accademia è riuscita a creare un ecosistema al quale dovremmo ambire".

