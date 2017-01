TerniEnergia entra in settore cyber security

Roma, 23 gen. (askanews) - TerniEnergia - smart energy company attiva nei settori dell'energia da fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica, del waste e dell'energy management, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana e parte del Gruppo Italeaf - entra nel settore della cyber security.

Softeco Sismat, digital company del Gruppo, spiega una nota, coordina "il progetto di ricerca 'Anastacia' co-finanziato nell'ambito del programma comunitario Horizon 2020, che vedrà impegnato per 36 mesi un consorzio di 14 partner di 7 Paesi europei tra cui Thales, Atos, Ericsson e CNR". Il progetto, si aggiunge, "ha ricevuto un contributo di circa Euro 4 milioni e prevede costi complessivi superiori a 5,4 milioni di euro".

'Anastacia', dice la compagnia, "si propone di rispondere ai nuovi e inaspettati rischi di vulnerabilità e sicurezza, che non possono essere risolti con le soluzioni di sicurezza attualmente disponibili, attraverso la ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione in campo di una soluzione olistica che supporti affidabilità e sicurezza by-design per i Cyber Physical Systems (CPS) basati su IoT and architetture cloud virtualizzate".

"I settori delle smart grid e della cybersecurity", ha rimarcato l'amministratore delegato di Softeco Sismat e consigliere delegato di TerniEnergia, Laura Bizzarri, "sono ritenuti strategici per lo sviluppo delle nuove opportunità tecnologiche. L'integrazione dei sistemi e delle soluzioni digitali nell'intera catena di valore del settore energetico, infatti, impone anche l'adozione di sistemi innovativi di sicurezza che rispondano ai rischi di vulnerabilità delle infrastrutture: da quelle di comunicazione e gestione delle reti, fino agli strumenti di home automation e smart metering".

(Fonte: Cyber Affairs)