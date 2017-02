Sereni: legislatura non finisca senza legge contro cyberbullismo

Roma, 6 feb. (askanews) - "Non possiamo concludere la legislatura senza aver definitivamente approvato la legge contro il cyberbullismo". Lo ha detto la vicepresidente della Camera Marina Sereni (Pd) intervenendo oggi a Montecitorio all'incontro "Be the change: unite for a better Internet" in occasione del Safer internet day 2017.

"Trovare il modo migliore - ha sottolineato Sereni - per rendere complementari i diversi punti di vista e il più efficace possibile l'azione di prevenzione e contrasto dei 'pericoli' che i nostri ragazzi possono incontrare nella rete non è tuttavia scontato. Il travagliato iter della proposta di legge sulla lotta al cyberbullismo è per alcuni aspetti la dimostrazione di questa complessità e difficoltà".

Sereni ha ricordato che la proposta di legge per contrastare il cyberbullismo è stata "approvata in prima lettura dal Senato poi modificata dalla Camera (20 settembre 2016) e nuovamente approvata con modificazioni dal Senato pochi giorni fa. La proposta di legge introduce una serie di misure di carattere educativo e formativo, finalizzate in particolare a favorire una maggior consapevolezza tra i giovani del disvalore di comportamenti persecutori che, generando spesso isolamento ed emarginazione, possono portare a conseguenze anche molto gravi su vittime in situazione di particolare fragilità".(Segue)