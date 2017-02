Relazione Dis, Soi: emerge vulnerabilità piattaforme nazionali

Roma, 28 feb. (askanews) - "La Relazione annuale al Parlamento del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), presentata ieri a Palazzo Chigi, conferma tre dati principali: il primo è che sebbene sia cresciuta, è ancora insufficiente in Italia la consapevolezza del rischio cibernetico tanto nelle amministrazioni pubbliche quanto nel settore privato; il secondo è la persistente vulnerabilità delle piattaforme informatiche italiane; ciò è particolarmente preoccupante rispetto al terzo elemento, ovvero al fatto che si assiste a un incremento della minaccia, sia dal punto di vista della quantità degli attacchi sia per quanto concerne il grado della loro sofisticazione". A dirlo a Cyber Affairs Adriano Soi, già prefetto e responsabile della Comunicazione istituzionale del Dis, oggi docente di Security Studies alla Scuola "Cesare Alfieri" dell'Università di Firenze.

"Il risultato di questo quadro", rileva l'esperto, "è un aggravarsi del rischio cibernetico per il nostro Paese. Di fronte a ciò, le misure da prendere sono di diversi tipi. In primo luogo istituzionali, proseguendo la linea di lavoro intrapresa dal governo di Paolo Gentiloni con l'approvazione di un nuovo decreto che sostituisce il Dpcm Monti del 2013 e di un nuovo piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica, percorso che si concluderà verosimilmente con l'attuazione legislativa della direttiva Nis. Secondariamente bisogna dare continuità ai finanziamenti a favore della sicurezza cibernetica, sulla falsariga di quanto stanno facendo molti Paesi europei, come ricorda la stessa Relazione. Infine serve fare leva sulla collaborazione tra pubblico e privato e incentivare la ricerca per favorire la messa a punto e la produzione di tecnologia informatica sicura e di produzione nazionale".

(Fonte: Cyber Affairs)