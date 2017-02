Pansa (Dis): nel 2016 potenziamento di capacità e assetti cyber

Roma, 27 feb. (askanews) - L'impegno dell'intelligence durante lo scorso anno "si è orientato verso il potenziamento delle capacità e degli assetti cyber". È quanto ha detto oggi il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), il prefetto Alessandro Pansa, intervenendo durante la presentazione della nuova Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza, realizzata a cura del Dis. Il documento è stato presentato oggi a Palazzo Chigi da Pansa e dal presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni.

"Abbiamo potenziato due assetti. Uno è quello dell'architettura del sistema nazionale cyber che quest'anno andrà in completa evoluzione". L'architettura di sicurezza nazionale per la cyber security, ha aggiunto Pansa, è stata modificata "secondo quelle che sono state le direttive maturate nel corso del 2016 e che si stanno sostanziando in questi giorni già con un primo Dpcm" appena varato "e con altri che verranno per completare questa riforma nelle prossime settimane". Allo stesso tempo, ha sottolineato il direttore del Dis, "abbiamo dovuto sviluppare moltissimo funzioni di intelligence utilizzando per prevenire le forti azioni che si sono svolte sui nostri sistemi più importanti e sensibili, azioni che hanno diverse matrici. Abbiamo dovuto costantemente monitorare la minaccia in questo settore".

(Fonte: Cyber Affairs)