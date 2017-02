Paganini: relazione Dis evidenzia minaccia cibernetica

Roma, 28 feb. (askanews) - "La Relazione annuale al Parlamento del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), presentata ieri a Palazzo Chigi, dà giusto risalto alla minaccia cyber e ai suoi potenziali effetti sulle infrastrutture critiche che servono al nostro Paese". A dirlo a Cyber Affairs è Pierluigi Paganini, esperto di cyber security ed intelligence, security advisor di istituzioni internazionali e membro del gruppo di lavoro italiano cyber al G7.

"Il documento", rileva Paganini, "approfondisce anche gli aspetti relativi alle attività di attori stranieri volti a collezionare informazioni sensibili e strategiche relative a know-how altamente specializzato sviluppato nei vari settori del nostro tessuto sociale. Cruciale diviene dunque il costante monitoraggio di qualunque evento che possa rappresentare un fattore di rischio per l'economia del sistema Italia, pensiamo quindi a turbolenze dei mercati finanziari internazionali indotte da governi stranieri, aziende e grandi fondi d'investimento".

La Penisola, rimarca l'esperto, "mira ad aumentare l'efficacia della postura in materia cyber security ed in tal senso il Governo si sta adoperando per concentrare risorse ed alte capacità professionali per il raggiungimento dell'obiettivo comune, ovvero la salvaguardia del nostre Paese dalla minaccia cyber mossa da governi stranieri e soggetti non statali".

Nel testo, pone in evidenza Paganini, figura "anche un riferimento alle attività che il gruppo di esperti del Tavolo Tecnico Cyber per il G7, di cui faccio parte, ha condotto in preparazione del G7 Summit. I lavori in corso d'opera sono volti alla definizione di un framework di norme di comportamento tra stati nel cyber spazio".

"La Relazione", conclude, "è un documento la cui lettura dovrebbe essere estesa ai non addetti ai lavori. Ritengo sia compito di noi addetti ai lavori divulgare la conoscenza delle attività svolte dagli organismi di intelligence nazionali per la protezione del nostro Paese. È fondamentale aumentare la consapevolezza della minaccia portando alla luce gli sforzi che quotidianamente si compiono a nostra protezione, solo in questo modo si potrà apprezzare il lavoro svolto nell'ombra dalle istituzioni".

(Fonte: Cyber Affairs)