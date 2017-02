Minacce e insulti su Fb, Bebe Vio: denunciate, difendetevi

"Far finta di nulla è come accettare"

Roma, 22 feb. (askanews) - Oggetto di minacce e insulti su Fb, Bebe Vio reagisce così: "Denunciate, difendetevi. Far finta di nulla è come accettare".

Il 4 marzo La campionessa paralimpica di scherma, compie 20 anni, lavora in una società di comunicazione, segue una onlus e colleziona medaglie. In un'intervista a Sky Tg24 racconta cosa le è successo e lancia un appello ai giovani

"Ero a mangiare sushi coi miei genitori quando mi hanno chiamata per avvisarmi di ciò che era successo e volevano subito darmi una mano": così la campionessa a Sky TG24 spiega come ha saputo di quella pagina Facebook, già rimossa, che istigava alla violenza contro di lei. "Mi ha chiamato Luca Pancalli, Presidente del Comitato italiano paralimpico, e sono fortunata perché sia lui che le fiamme oro del gruppo sportivo della Polizia di cui faccio parte mi hanno aiutato a gestire la situazione e spiegato cosa fare. Sono andata alla polizia postale e ho fatto denuncia".

"Sono delusa e amareggiata ma - sottolinea - sono anche molto fortunata. Perché sono una che 'rompe le palle' e sono subito andata a denunciare e a dirlo a tutti. L'ho fatto perché voglio sapere chi è questo tipo ma anche per essere di aiuto ad altre persone. Quello che è successo a me è veramente poco rispetto a quello che può succedere ad altre persone, che magari non dicono nulla o non sanno cosa fare". Quindi "il mio messaggio è ditelo, difendetevi. Far finta di nulla è come accettarlo".(Segue)