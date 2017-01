Martino (Unifi): riforma cyber simile a modello tedesco

Roma, 25 gen. (askanews) - "La riforma della cyber security nazionale proposta da Paolo Gentiloni ricalca da vicino il modello adottato dalla Germania". A dirlo a Cyber Affairs è Luigi Martino, teaching and research assistant in Ict policies e cyber security all'Università di Firenze.

"Dalla audizione di Gentiloni al Copasir emerge che il governo italiano - notizia senza dubbio positiva -, considera prioritario un aggiornamento dell'architettura cyber. Un update del Dpcm Monti del 2013 è necessario perché in questi anni è mutato il quadro internazionale: per fare qualche esempio, la Nato ha riconosciuto il cyber spazio come quinto dominio della conflittualità e l'Ue ha approvato la corposa Direttiva Nis alla quale ora tutti gli Stati membri dovranno adeguarsi. Tuttavia - sottolinea Martino - ci sono diversi modi di essere al passo coi tempi. L'esecutivo in carica ha scelto di non inseguire un modello troppo lontano dal nostro, come quello americano, ma di adottare una best practice europea come quella tedesca".

Nello specifico, aggiunge l'esperto, "l'idea di dare un ruolo di coordinamento della cyber security nazionale al Dis (il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, ndr) è simile a quanto Berlino fa già con il suo Federal Office for information security (Bsi), l'agenzia governativa della Repubblica federale responsabile per la sicurezza informatica. L'auspicio", conclude Martino, è che l'Italia possa fare suo successivamente anche un altro tassello tedesco, ovvero la creazione di un'autorità nazionale competente per la cyber security, così come ha fatto la Germania con il suo National cyber defence centre".

(Fonte: Cyber Affairs)