Martedì convegno Microsoft-Campidoglio su sicurezza in rete -rpt

Roma, 3 feb. (askanews) - In occasione della 14esima giornata mondiale della sicurezza in rete, Fondazione Mondo Digitale e Microsoft Italia, con il patrocinio dell'Assessorato Roma Semplice e in collaborazione con De Agostini Scuola, promuovono l'evento "Educazione civica 4.0: vivere bene con gli altri anche in Rete". Una giornata di confronto per riflettere su rischi e opportunità offerti dalla rete.

Come insegnare a ragazze e ragazzi a distinguere informazioni vere e fonti affidabili da bufale e fake; quali sono gli strumenti più efficaci per prevenire o contrastare fenomeni come cyberbullismo e sexting; Come si educa a convivere con gli altri anche in rete: questi i temi dell'evento che si svolgerà il 7 febbraio, dalle 10 in Campidoglio.

Sono chiamati a rispondere a queste domande esperti, operatori, decisori, genitori che si confronteranno con docenti e studenti. L'obiettivo è ragionare soprattutto sulle opportunità offerte dalla rete per costruire un nuovo ecosistema per l'educazione e la formazione basato sulla cittadinanza 4.0, attiva, responsabile e inclusiva.

Interverranno: Flavia Marzano, assessora Roma Semplice, Mirta Michilli, direttore generale della Fondazione Mondo Digitale, Carlo Rinaldi, Digital & Social Marketing Leader di Microsoft Italia, Massimo Bruno, vice questore aggiunto della Polizia di Stato del Dipartimento Polizia Postale Lazio, Alberto Pellai, autore per De Agostini del libro "Tutto troppo presto".

In platea oltre 250 studenti, tra cui i protagonisti del progetto Sonet-Bull, promosso dalla Fondazione Mondo Digitale, che testimonieranno la loro esperienza nella realizzazione di una policy per contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo a scuola. Conclude la mattinata di confronto Laura Baldassarre, assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma Capitale.