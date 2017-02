Intelligence: sviluppate capacità prevenzione a eventi cibernetici

Roma, 27 feb. (askanews) - "In questi anni il Dis ha operato attraverso due strumenti: il Tavolo Tecnico Cyber-TTC per garantire le attività di raccordo inter-istituzionale e il Tavolo Tecnico Imprese-TTI per rafforzare il Partenariato Pubblico-Privato (PPP)". È quanto emerge dalla nuova Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza, realizzata a cura del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis). Il documento è stato presentato oggi a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e dal direttore generale del Dis, il prefetto Alessandro Pansa.

"Piano nazionale e Quadro strategico", prosegue il report, "sono stati aggiornati in ragione del mutato scenario di riferimento, specie avuto riguardo alla richiamata Direttiva UE in materia di sicurezza di Network and Information Systems (NIS). Le direttrici che hanno inciso sul processo di revisione hanno riguardato lo sviluppo delle capacità di prevenzione e reazione ad eventi cibernetici, ambito nel quale si sono evidenziate nel biennio concluso le più rilevanti criticità, e l'indispensabile coinvolgimento del settore privato ai fini della protezione delle infrastrutture critiche/ strategiche nazionali e dell'erogazione di servizi essenziali".

(Fonte: Cyber Affairs)