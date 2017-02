Intelligence: profilazione di attori ostili per difesa Paese

Roma, 27 feb. (askanews) - "Gli incentivi all'innovazione tecnologica delle istituzioni civili e militari hanno costituito un ambito particolarmente appetibile, catalizzando gli interessi di attori privati, anche stranieri, presenti sul territorio nazionale che hanno cercato di accreditarsi, fra l'altro, attraverso condotte poco ortodosse". È quanto emerge dalla nuova Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza, realizzata a cura del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis). Il documento è stato presentato oggi a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e dal direttore generale del Dis, il prefetto Alessandro Pansa.

"Tenuto conto di ciò", prosegue il report, "l'azione di tutela e prevenzione si è focalizzata sulla raccolta di informazioni utili alla profilazione degli attori ostili in termini di interessi, obiettivi, capacità e modalità di attacco, al fine di ottimizzare la difesa degli Enti della Pubblica Amministrazione, delle infrastrutture critiche, governative e non, degli operatori privati strategicamente rilevanti e, più in generale, delle reti telematiche nazionali esposte a tali minacce".

(Fonte: Cyber Affairs)