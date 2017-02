Intelligence: maggioranza cyber attacchi contro soggetti pubblici

Roma, 27 feb. (askanews) - "Quanto ai dati sugli attacchi cyber in base ai soggetti target persiste il notevole divario tra le minacce contro i soggetti pubblici, che costituiscono la maggioranza con il 71% degli attacchi, e quelli in direzione di soggetti privati, che si attestano attorno al 27%, divaricazione, questa, riconducibile verosimilmente alle difficoltà di notifica degli attacchi subiti in ragione del richiamato rischio reputazionale. In entrambi i casi si registra un aumento pari, rispettivamente, al 2% ed al 4%". È quanto emerge dalla nuova Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza, realizzata a cura del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis). Il documento è stato presentato oggi a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e dal direttore generale del Dis, il prefetto Alessandro Pansa.

(Fonte: Cyber Affairs)