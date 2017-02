Intelligence: in aumento cyber spionaggio

Roma, 27 feb. (askanews) - "In parallelo allo spionaggio di stampo tradizionale ha continuato a registrarsi la forte crescita della minaccia facente uso del cyber in alcuni casi favorita dall'utilizzo di tecniche di ingegneria sociale". È quanto emerge dalla nuova Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza, realizzata a cura del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis). Il documento è stato presentato oggi a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e dal direttore generale del Dis, il prefetto Alessandro Pansa.

"Trattasi", prosegue il report, "di modalità di manipolazione consistenti in espedienti sempre nuovi volti a catturare informazioni sensibili, quali, ad esempio credenziali di accesso a sistemi informatici. Il che evidenzia come il fattore umano, anche in relazione all'uso dell'informatica, continui ad essere elemento decisivo e discriminante ai fini della sicurezza".

(Fonte: Cyber Affairs)