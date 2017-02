Intelligence: diversificazione target e modalità cyber attacchi

Roma, 27 feb. (askanews) - "Per quel che concerne lo stato della minaccia cibernetica, si è continuato a rilevare una diversificazione dei target, delle modalità attuative e delle finalità degli attacchi in base alla matrice della minaccia: da quelle più rilevanti per gli asset critici e strategici connesse al cybercrime, al cyber-espionage ed alla cyberwarfare, a quella terroristica ed hacktivista, più stabili nella condotta e negli obiettivi". È quanto emerge dalla nuova Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza, realizzata a cura del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis). Il documento è stato presentato oggi a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e dal direttore generale del Dis, il prefetto Alessandro Pansa.

"La minaccia terroristica nell'ambiente digitale permane", prosegue il report, "caratterizzata dalle finalità di proselitismo, reclutamento e finanziamento, mentre le attività ostili in danno di infrastrutture IT sono consistite principalmente in attività di Web-defacement".

(Fonte: Cyber Affairs)