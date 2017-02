Intelligence: cyber spionaggio per acquisire informazioni

Roma, 27 feb. (askanews) - "Per quanto riguarda il cyber-espionage, è stato pressoché costante l'andamento dei 'data breach' in danno di Istituzioni pubbliche ed imprese private, incluse le PMI, con finalità di acquisizione di know-how ed informazioni di business e/o strategiche, anche attraverso manovre di carattere persistente (Advanced Persistent Threat - APT". È quanto emerge dalla nuova Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza, realizzata a cura del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis). Il documento è stato presentato oggi a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e dal direttore generale del Dis, il prefetto Alessandro Pansa.

"È stato rilevato, prosegue il report, "il ricorso sempre più strutturato a server rinvenibili nel mercato nero digitale come ordinari prodotti di e-commerce, previamente compromessi dall'offerente mediante trojan così da garantire all'attaccante l'accesso ad un prodotto utilizzabile per la conduzione di attacchi, preservando l'anonimato".

"L'attività degli attori ostili", si legge ancora, "è stata finalizzata, sul piano strategico, alla raccolta di informazioni tese a comprendere il posizionamento del Paese target su eventi geo-politici di interesse per l'attore statuale ostile (laddove obiettivo dell'attacco cyber sia un soggetto pubblico), ovvero ad acquisire informazioni industriali, commerciali o relative al know-how (qualora si tratti, invece, di un obiettivo privato)".

"Sul piano tattico", aggiunge la relazione, "l'attaccante è parso interessato a minare la reputazione ed il vantaggio commerciale sul mercato dei target privati. In relazione al modus operandi impiegato dall'attaccante per il conseguimento di obiettivi, si sono registrati, quali elementi di novità, il ricorso a parole-chiave in lingua italiana per ricercare documenti di interesse da esfiltrare, ad ulteriore conferma dell'elevato grado di profilazione delle attività ostili sui target nazionali, e la ricerca di singoli individui ritenuti di particolare interesse in ragione dell'attività professionale svolta, ovvero sulla base dell'incarico e della sede di servizio ricoperti, nonché delle informazioni cui hanno accesso".

(Fonte: Cyber Affairs)