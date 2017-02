Intelligence: allocazione crescente di risorse cyber security

Roma, 27 feb. (askanews) - "Con riferimento al binomio capacità/intenzionalità degli attori statuali, la consapevolezza dell'entità del rischio ad opera di una moltitudine di attori della minaccia, parallelamente ai massicci investimenti in cybersecurity di alcuni Paesi occidentali, potrebbe comportare, a livello internazionale, una allocazione di risorse crescenti finalizzate alla costituzione/consolidamento di asset cibernetici a connotazione sia difensiva, sia offensiva, impiegabili nella prosecuzione di campagne di cyber-espionage, nonché in innovativi contesti di conflittualità ibrida e asimmetrica (cyberwarfare), anche attraverso attività di disruption di sistemi critici in combinazione con operazioni di guerra psicologica". È quanto emerge dalla nuova Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza, realizzata a cura del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis). Il documento è stato presentato oggi a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e dal direttore generale del Dis, il prefetto Alessandro Pansa.

(Fonte: Cyber Affairs)