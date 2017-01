Grazia a Manning, chi critica (e chi sostiene) decisione Obama

Roma, 18 gen. (askanews) - Sono diverse e contrastanti le reazioni alla decisione del presidente americano Barack Obama di cancellare gran parte della pena di Chelsea Manning - l'ex analista militare (allora Bradley Manning, prima di affrontare la transizione verso il sesso femminile), in prigione dal 2010 e condannata nel 2013 da una corte marziale a 35 anni per aver consegnato a Wikileaks materiale classificato - , che in questo modo sarà libera il prossimo 17 maggio, dopo sette anni di carcere.

Le parole più dure di critica sono arrivate dal fronte repubblicano. Lo speaker della Camera dei Rappresentanti, il deputato del Gop Paul Ryan, ha detto che "questo è vergognoso, il tradimento di Chelsea Manning ha messo in pericolo la vita di americani ed esposto alcuni dei segreti più importanti della nazioni". Il politico ha inoltre affermato che si corre il rischio di creare un "pericoloso precedente" e di inviare il segnale che "chi compromette la nostra sicurezza nazionale non dovrà pagare per questo".

Stessa condanna da parte del senatore repubblicano Tom Cotton, che detto: "Mentre io guidavo i miei uomini in Afghanistan, il soldato Manning ci metteva in pericolo consegnando centinaia di migliaia di documenti top secret a Wikileaks. Non capisco perché il presidente provi compassione per qualcuno che ha messo in pericolo la vita delle nostre truppe, dei diplomatici, dell'intelligence e di alleati. Dovrebbe essere trattato come un traditore e non come un martire".

Al corso si è unito un altro senatore repubblicano, Lindsey Graham, che ha detto ai media Usa che "Manning ha 'accoltellato' i suoi commilitoni alla schiena diffondendo informazioni classificate e mettendo le loro vite a rischio. Il presidente Obama, concedendo la grazia a Manning, ha dato uno schiaffo in faccia a tutti coloro che servono con onore.

Tra gli scontenti, rivelano diversi report, ci sarebbe anche il segretario alla Difesa Ashton Carter, in disaccordo con la decisione di Obama. Il capo del Pentagono, ha scritto The Hill, "non ha sostenuto" la riduzione della condanna a Manning.

Un plauso alla scelta di Obama è arrivato in primo luogo da Julian Assange, il fondatore di Wikileaks, che su Twitter ha detto "grazie" a tutti coloro che hanno "sostenuto la campagna per la grazia di Chelsea Manning. Il vostro coraggio e determinazione hanno reso possibile l'impossibile", ha sottolineato, definendo la decisione del presidente Usa "una vittoria". Nel suo messaggio, Assange non ha però fatto nessun accenno all'annuncio fatto la scorsa settimana, quando aveva promesso che, se Manning fosse stato graziato, si sarebbe spontaneamente consegnato alle autorità statunitensi, lasciando l'ambasciata dell'Ecuador a Londra dove è rifugiato dal 2002. Le parole dell'animatore di Wikileaks hanno fatto il paio col 'cinguettio' di Edward Snowden, l'ex contractor dell'Nsa fuggito in Russia dopo il Datagate, che ha scritto: "Voglio dirlo con cuore aperto e sincero, grazie Obama".

Soddisfazione per la decisione della Casa Bianca è stata espressa anche dai difensori dei diritti civili. La condanna per Manning era "sproporzionata" secondo Maria McFarland Sanchez-Moreno, della divisione americana di Human Rights Watch. "Il messaggio che è stato inviato con una sentenza così lunga - ha detto alla Cnn - era che le persone che rilasciano informazioni classificate, anche se vengono rilasciate nell'interesse pubblico, anche se non causano gravi danni, saranno perseguite. Ciò potrebbe avere l'effetto di 'congelare' l'attività di altri informatori che potrebbero avere informazioni da rivelare su abusi, violazioni dei diritti umani, frodi e corruzione".

