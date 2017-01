Fedeli: bene l'ok del Senato al ddl contro cyberbullismo

Roma, 31 gen. (askanews) - La Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Valeria Fedeli esprime "soddisfazione" per l'approvazione oggi in Senato del disegno di legge per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, passato così all'esame della Camera.

"Finalmente - sottolinea la Ministra Fedeli - si affronta pienamente e in modo deciso un fenomeno che spesso, erroneamente, viene sottostimato. Con questo ddl mettiamo al centro la tutela delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Dobbiamo colmare i vuoti educativi in cui si annida ogni forma di discriminazione e di violenza. Lo facciamo anche con questo ddl, che ora passa alla Camera per la definitiva approvazione. Lo facciamo, in un'ottica di prevenzione, a partire dalla scuola che è luogo principale di formazione, di inclusione e accoglienza. Finalmente abbiamo imboccato la strada giusta".