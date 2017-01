Di Maio:cybersecurity sottovalutata, a rischio cittadini e imprese

Roma, 13 gen. (askanews) - "Se in questo paese c'è il rischio che due soggetti spiino le massime istituzioni dello Stato, qual è il livello di sicurezza per le imprese e i cittadini? Quale sicurezza c'è in Italia se c'è il rischio che ci si intrufoli nel computer del presidente del Consiglio?". Se lo chiede il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio introducendo nell'auletta dei gruppi di Montecitorio l'evento "Intelligence collettiva: un giorno nei servizi segreti" organizzato da Angelo Tofalo, deputato M5S e componente del Copasir.

"La nostra sensazione - ha sottolineato Di Maio - è che la cybersecurity sia trattata con enorme superficialità rispetto alle sfide del momento. Abbiamo appreso la notizia di questa sedicente struttura di cyberspionaggio (quella dei fratelli Occhionero, ndr) che avrebbe spiato ben due premier ma l'esperienza maturata in questo campo ci impone prudenza. Non ne sappiamo l'entità ma come istituzioni siamo vicini all'anno zero".

"Per questo - ha aggiunto Di Maio - nel G7 di Taormina e nel G20 in Germania a luglio le grandi nazioni del mondo devono affrontare il tema della cybersicurezza e come collaborare per garantire soprattutto la sicurezza delle informazioni delle nostre infrastrutture strategiche e delle nostre imprese".

"Non si deve ledere - ha avvertito Di Maio - la privacy dei cittadini, bisogna mettere in piedi norme e strutture che monitorino che altri paesi o malintenzionati tentino di accedere alle nostre informazioni". Il vicepresidente della Camera ha ricordato che col governo Renzi "si voleva affidare a un amico del premier (Marco Carrai, ndr) l'agenzia della cybersecurity ma siccome il premier teneva più al suo amico che alla sicurezza l'agenzia è saltata".