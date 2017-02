Ddl cyberbullismo, Ferrara (Pd): Grande piano di prevenzione

Roma, 1 feb. (askanews) - Il Ddl sul cyberbullismo prevede un grande piano di prevenzione e la presenza di un referente in ogni scuola. Lo ha riferito la senatrice Pd Elena Ferrara in un'intervista a Radio Cusano Campus.

"Siamo stati gli incubatori di questa norma passata all'unanimità già nel 2015 - ha spiegato Ferrara- sappiamo che il lavoro dev'essere fatto con le famiglie perché questa attività così precoce non va di pari passo con quella che deve essere una maturazione critica, anche nelle relazioni che i poco più che bambini intrattengono sul web senza consapevolezza. Accanto c'è questo tavolo ministeriale che coinvolge soggetti che possono avere a che fare con questo fenomeno e rafforzare reti territoriali che ad oggi non sono messe a sistema. Questi ragazzi vanno formati, informati e magari anche curati e con loro bisogna fare un lavoro di utilizzo consapevole del web. La vittima ha la priorità, dev'essere aiutata, sostenuta, e lì c'è una misura importante. Il minore può rivolgere la richiesta di occultamento, blocco, di un contenuto che ritiene lesivo della sua dignità. In caso di inerzia interviene il Garante della Privacy. Il bullo a volte non si rende conto dell'errore, quando possibile verranno tenuti fuori dal penale. Il questore metterà in atto azioni riparatorie con la scuola".