Cyberspionaggio,Soro: presidi sicurezza informatica inadeguati

Roma, 11 gen. (askanews) - "Questo caso mette in evidenza dimensioni gigantesche clamorose di controllo e di spionaggio da parte di soggetti al momento conosciuti parzialmente di personalità della vita pubblica per finalità che al momento possiamo solo immaginare. E non c'è dubbio che questo caso dimostra come quanto sia in ritardo il sistema di sicurezza cibernetica nel nostro Paese". Così Antonello Soro, presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto a 'La Radio ne parla' su Rai Radio1 in merito all'indagine sul cyberspionaggio che ha portato in carcere i fratelli Occhionero.

