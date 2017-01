Cyberspionaggio, Volpi (Cisco): Servono protezioni efficaci

Roma, 11 gen. (askanews) - "Quanto accaduto" con l'inchiesta EyePyramid "ci sollecita ancora una volta a riportare l'attenzione sul tema della cybersecurity e della protezione dei dati". A dirlo a Cyber Affairs è Stefano Volpi, practice leader per l'Italia, Global Security Sales Organization (GSSO) di Cisco.

"Dal momento che viviamo in un mondo sempre più digitale e le connessioni si moltiplicano in modo esponenziale", prosegue l'esperto, "dobbiamo fare in modo che i nostri clienti siano protetti in modo veramente efficace con le difese dalle minacce più integrate. Non più antivirus e patch di sicurezza, o almeno non solo contromisure puntuali, ma qualcosa di più adeguato e commisurato alla scala e all'entità delle attuali e delle prossime frontiere del malware. Occorre un approccio olistico, che ci permetta di vedere i processi dall'alto per poi intervenire chirurgicamente, dobbiamo ottenere una profonda visibilità su ciò che sta accadendo, dalla rete, al cloud, fino al livello degli endpoint, e la capacità di eliminare le minacce che potrebbero trovare la loro strada di attacco".

Non si tratta poi, conclude Volpi, "solo di tecnologia e monitoraggio. Tutti dobbiamo essere consapevoli che i cybercriminali utilizzano l'uomo come possibile anello debole della catena a causa di inesperienza - sia che si tratti di fare clic su un collegamento o di aprire e-mail che non dovrebbero essere aperte - per portare a compimento i loro attacchi. Le persone sono un baluardo importante nella sicurezza e devono essere adeguatamente formate".

(Fonte: Cyber Affairs)