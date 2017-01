Cyberspionaggio, Tofalo (M5S): serve piano per sicurezza

Roma, 10 gen. (askanews) - "Apprendo con grande preoccupazione quanto accaduto oggi in merito all'arresto di due persone a cui sono stati contestati i reati di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, accesso abusivo a sistema informatico aggravato ed intercettazione illecita di comunicazioni informatiche e telematiche". Lo afferma Angelo Tofalo componente M5s del Copasir.

Tra i soggetti attenzionati spiccano i nomi di Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio; Mario Draghi, ex governatore della Banca d'Italia e attuale presidente della Banca Centrale Europea; Fabrizio Saccomanni, ministro dell'Economia del governo Letta; Mario Monti, ex presidente del Consiglio, Saverio Capolupo, ex comandante generale della Guardia di Finanza e ora membro del Consiglio di Stato ed altri.

"Non deve far scalpore l'elenco di nomi altisonanti - aggiun ge Tofalo - ma piuttosto i ruoli che queste persone avevano ed hanno. Credo sia a rischio la Sicurezza nazionale. Seguirò ed attenderò con non poca apprensione lo sviluppo e l'esito delle indagini. Per ora abbiamo già chiesto che il Copasir segua tutta la vicenda nei dettagli e venga costantemente aggiornato. In gioco c'è la sicurezza della nostra Repubblica".

"Ci tengo a fare i complimenti alla nostra Polizia postale, l'indagine è infatti partita dalla segnalazione al Cnaipic dell'invio di una mail che era stata indirizzata all'amministratore di rilievo di un'infrastruttura critica nazionale, conteneva un virus: Eyepyramid. Da qui il nome dell'operazione "Eye Pyramid".

Secondo Tofalo è "urgente un piano serio e concreto sulla sicurezza cibernetica del nostro Sistema Paese, delle nostre infrastrutture critiche e delle istituzioni. Riprendo atto che siamo tutt'oggi notevolmente in ritardo".