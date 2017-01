Cyberspionaggio, non raggiunti cellulari di Renzi, Draghi e Monti

Roma, 11 gen. (askanews) - Potrebbero non esser stati raggiunti i telefoni cellulari degli ex presidenti del consiglio Matteo Renzi e Mario Monti, nonchè del presidente della Bce Mario Draghi. A parere di chi indaga sulla presunta rete di cybercrime che faceva riferimento ai fratelli Occhionero e ci sarebbe evidenza solo di un tentativo, ma non l'accesso, alle caselle di posta elettronica. Il dato è comunque suscettibile dei risultati della rogatoria negli Usa e di una perizia approfondita sui computer sequestrati ai due indagati. Il lavoro della polizia postale intanto prosegue per capire se ci sono stati ulteriori tentativi anche andati a buon fine.