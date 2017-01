Cyberspionaggio, Massolo: la sicurezza non è mai individuale

Roma, 11 gen. (askanews) - "La sicurezza non è mai individuale, non è mai compito soltanto di chi è preposto in via istituzionale ad assicurarla ma è sempre frutto di un rapporto di collaborazione tra l'autorità preposta e il soggetto che viene tutelato. Sono molto importanti, da questo punto di vista, i comportamenti individuali, quello che affidiamo alla Rete".

Si è espresso così Giampiero Massolo, presidente dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale e fino allo scorso maggio direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, intervistato da Matrix nel corso della puntata in onda ieri 10 gennaio, su Canale 5, e dedicata in gran parte all'inchiesta per il cyberspionaggio compiuta dalla Polizia Postale.

(Segue)