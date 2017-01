Cyberspionaggio, Di Maio: Italia sa poco sulla cybersecurity

Roma, 11 gen. (askanews) - Venerdì alla Camera dei Deputati il Movimento 5 Stelle organizza un evento che non ha precedenti: ognuno di voi potrà far parte dei servizi segreti per un giorno. Vi saranno sottoposti degli scenari e dovrete affrontarli facendo scelte strategiche, vestirete i panni di un agente dei Servizi o addirittura del Presidente del Consiglio dei Ministri. Io ci sarò". Lo ha annunciato su Facebook il vicepresidente della Camera M5s Luigi Di Maio, presentando il quarto seminario sulla cybersecurity in programma venerdì 13 gennaio dalle 9 all'auletta dei gruppi di palazzo Montecitorio.

"Negli ultimi 4 anni - dice Di Maio- sembrerebbe che le massime Istituzioni della Repubblica siano state spiate da una struttura occulta di cyber-spionaggio, si è scoperto ieri. Gli attori di questa vicenda controllavano decine di computer: quello del Presidente del Consiglio dei Ministri,di alcuni vertici militari, di importanti magistrati e di tanti parlamentari. C'è il rischio che alcune di queste persone siano state ricattate? A garantire la sicurezza della Repubblica è il Sistema di informazione per la sicurezza. In Italia si sa troppo poco delle Agenzie di Intelligence. Eppure oltre il 90% di quello che li riguarda, sono informazioni di dominio pubblico.