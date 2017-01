Cyberspionaggio, Alfano: aggressione alla libertà politica

New York, 10 gen. (askanews) - "Si tratta di una aggressione alla libertà politica. Complimenti alla polizia postale e alla polizia delle telecomunicazioni per il risultato importante, vediamo quali sviluppi ci saranno". Lo ha detto il ministro degli esteri, Angelino Alfano, commentando la notizia sulle accuse nei confronti dell'ingegnere nucleare di 45 anni, Giulio Occhionero, e della sorella Francesca Maria, 49 anni, che avrebbero spiato tra gli altri i siti e gli indirizzi mail degli ex premier Matteo Renzi e Mario Monti. Alfano si trova a New York alle Nazioni Unite dove nel pomeriggio incontrerà il neo segretario generale António Guterres.