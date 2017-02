Cybersecurity Report 2016: la consultazione è ancora aperta

Roma, 1 feb. (askanews) - Saranno in consultazione pubblica fino al 3 febbraio i 15 controlli di sicurezza essenziali presentati nel Cybersecurity Report 2016, attualmente in fase di definizione presso il CIS-Sapienza e il Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del Cini, diretti dal professor Roberto Baldoni. I controlli - corredati da un guida all'implementazione degli stessi - sono derivati dal Framework Nazionale per la Cybersecurity, ma sono rivolti alle organizzazioni che non hanno capacità tecniche sufficienti per adottare il Framework.

Recandosi su un apposito sito web (www.cybersecurityframework.it/csr2016) si può partecipare alla consultazione che quest'anno è composta da due questionari: uno rivolto a esperti di cyber security e l'altro a proprietari o dirigenti d'impresa. Tramite i questionari si potranno comunicare le proprie opinioni al CIS-Sapienza e proporre le proprie modifiche, utili per la realizzazione della versione finale.

Il Cybersecurity Report 2016 sarà presentato giovedì 2 marzo a Roma, presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza.

(fonte: Cyber Affairs)