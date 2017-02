Cybersecurity framework e il nuovo regolamento Ue su privacy

Roma, 3 feb. (askanews) - La cybersecurity, intesa come strategia evoluta per la tutela degli asset, delle informazioni e dei dati aziendali, nonché per la difesa attiva dalle varie minacce sia fisiche sia informatiche, è un tema sempre più centrale negli scenari di risk management.

In attesa dell'adozione di un indirizzo strategico nazionale, come annunciato dall'attuale Governo Gentiloni, condiviso da tutte le organizzazioni per fronteggiare il Cyber Crime, BDO Italia promuove l'applicazione del CyberSecurity Framework (CSF) - pubblicato dal NIST - U.S. National Institute of Standards and Technology - nel 2014, e già adottato con successo dal 30% delle aziende statunitensi, i cui principi generali sono stati ripresi nel Framework Nazionale per la CyberSecurity Italiana, documento pubblicato nel febbraio 2016, su iniziativa del CIS (Centro di Ricerca di Cyber Intelligence and Information Security) dell'Università La Sapienza, che individua una serie di attività volte alla riduzione e alla gestione proattiva del livello di rischio cyber.

A questo scopo BDO Italia, in collaborazione con AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors), organizza a Roma, il 6 febbraio presso l'Hotel Savoy il seminario "Il cybersecurity framework e il cammino di adeguamento al nuovo regolamento EU sulla privacy: evoluzione dell'approccio alla sicurezza IT con il cybersecurity framework: dalle istanze di compliance al governo integrato della sicurezza dei sistemi e dei dati", gratuito e aperto a tutti gli operatori di mercato a livello nazionale.