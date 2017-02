Cybercrime, Yoroi: vittima un giovane su cinque

Roma, 6 feb. (askanews) - Quasi un giovane su cinque è stato vittima di crimini informatici (19,2%, di cui il 3,6% spesso, il 3,6% qualche volta e il 12% almeno una volta) e principalmente è stato vittima del furto di profili social (31,3%), tre volte di più rispetto al 10,3% di adulti (45-64 anni) intervistati, furto di identità (18,8% - e nessun adulto), ma ha preso meno virus, 18,8%, contro il 25,9% degli adulti. Sono i risultati di una ricerca che Yoroi, società italiana attiva nel settore della cybersecurity, ha recentemente commissionato a Euromedia Research con l'obiettivo di comprendere quale sia la percezione e la consapevolezza della vulnerabilità digitale nel nostro Paese. Dallo studio, che prende in esame atteggiamenti e abitudini di navigazione dei giovani tra i 18 e i 24 anni, sono emerse numerose lacune, ma anche alcuni segnali positivi.

In generale, i giovani percepiscono un aumento del rischio informatico rispetto allo scorso anno 54,2% (anche se in minor numero rispetto al 64,3% degli adulti). Le principali paure dei giovani legate all'utilizzo di Internet riguardano virus (59%), furto di carta di credito e dati bancari (47%) furto di identità (37,3%) ransomware (38,6%) violazione della privacy (32,5%) e furto dei profili social (16,9%), ambito in cui lo scollamento rispetto agli adulti si fa notare prevalentemente nella sicurezza dei dati bancari e nel furto di identità che sono indice di preoccupazione rispettivamente per il 48,8% e il 52,3% degli adulti intervistati, e nella violazione alla privacy che ne spaventa un minor numero (25,9%). I ragazzi sono più ottimisti rispetto alla possibilità di una sicurezza al 100% (8,4% vs 1,7%), in larga parte condividono la necessità di evitare di diffondere informazioni personali online 71,1% (vs 68,1%), anche se si ritengono al sicuro per come usano Internet e le app non si sentono in pericolo di subire cyber attacchi 55,5% (vs 38,7), privilegiando comodità e accesso rispetto a privacy e sicurezza.

Tuttavia, dopo aver subito un crimine informatico, il 31,3% dei giovani intervistati ha deciso di proteggersi utilizzando password differenti a seconda dei siti visitati e delle app utilizzate, più del doppio degli adulti intervistati (13,8%) e solo il 18,8% ha installato un antivirus e lo tiene costantemente aggiornato (rispetto al 32,8% degli adulti), mentre il 18,8% non apre più email provenienti da sconosciuti (13,8%).

Per David Bevilacqua, ceo di Yoroi e partner di MAM Group, "oggi non esiste più distinzione tra reale e virtuale, viviamo immersi in un mondo nuovo in cui spazio fisico e spazio digitale sono interconnessi, e dobbiamo acquisire nuovi modelli di comportamento che ci consentano di comprendere i rischi provenienti dal cyber space, e quindi evitarli e minimizzarli". Nell'ottica di contribuire alla diffusione di maggiore consapevolezza su queste minacce, prosegue il manager, Yoroi parteciperà al prossimo Safer Internet Day (SID) del 7 febbraio che in questa edizione ha come tema 'Be the change: unite for a better internet'. "Auspichiamo", aggiunge Bevilacqua, "che diventi per tutti, e in particolare per i più giovani, un promemoria a cadenza annuale per fare il bilancio delle nostre vite digitali e per fissare l'attenzione sulla sicurezza dei nostri dispositivi e sul modo in cui ci approcciamo alla rete e al mondo Internet e digitale".

(Fonte Cyber Affairs)