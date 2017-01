Cybercrime, Occhionero al gip: mai preso dati in modo illecito-2

Roma, 11 gen. (askanews) - Giulio Occhionero "ha respinto tutte gli addebiti e dato chiarimenti su server all'estero per motivi di lavoro. In questa fase stiamo parlando di ipotesi investigative, questa inchiesta è ancora tutta da scrivere". Lo ha detto il difensore dell'ingegnere, l'avvocato Stefano Parretta.

A parere del penalista "non c'è nessuna evidenza di dati acquisiti in modo illecito. Le mail che sono evidentemente pubbliche e quindi accessibili da chiunque. Nega di avere svolto attività illecite. In relazione agli scatoloni di documentazione acquisiti è la contabilità della società. Se leggete ordinanza si parla solo di indirizzi di posta, dati pubblici che tutti possiamo avere".