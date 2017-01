Cybercrime, Latorre (Pd): in mie mail no informazioni sensibili

Roma, 14 gen. (askanews) - "Non ho mai conosciuto Giulio Occhionero e non ho particolari motivi di preoccupazione perché il mio modo di lavorare e realizionarmi con i miei interlocutori istituzionali non si affida a mail o comunicazioni online". Lo ha dichiarato, intervenendo in diretta su Radionorba nel programma "PuntoIt" del direttore delle news Maurizio Angelillo, il senatore pd Nicola Latorre, presidente della Commisione Difesa del Senato, che sarebbe tra i personaggi "spiati" da Giulio Occhionero.

"E' comunque un motivo di preoccupazione - ha aggiunto Latorre - che ci pone una riflessione: questo governo per fortuna attivo' un ufficio per rinforzare la sicurezza e questo ci ha consentito di mettere in sicurezza il materiale classificato". "Dire che ho avuto la sensazione di essere spiato - ha continuato Latorre - è troppo, certamente arriva sulla nostra posta elettronica e sulla mia, anche in virtu' di incomprensibili ragioni, una quantità significativa di mail che nulla hanno a che vedere con il tuo lavoro, con le persone con cui hai rapporti, arriva molto materiale pubblicitario che spesso è uno dei veicoli attraverso i quali cercano di penetrare nei domini".

(Segue)