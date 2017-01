Cybercrime, Laffranco (Fi): Minniti riferisca su rischi sicurezza

"Renzi non riproponga soluzioni improbabili"

Roma, 11 gen. (askanews) - "I contorni della vicenda di cyberspionaggio scoppiata ieri meritano immediate risposte da parte del governo, anche alla luce della rimozione del capo della polizia postale. Riteniamo sia opportuno ed urgente che il Ministro degli Interni Minniti riferisca alla Camera sui rischi per la sicurezza nazionale che paiono evidenziarsi". Lo afferma il deputato di Forza Italia Pietro Laffranco.

"D'altro canto - conclude Laffranco - confidiamo che la vicenda non venga utilizzata per riproporre improbabili soluzioni tipo la nomina di qualche amico di Renzi in posti chiave da questo punto di vista..."