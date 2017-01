Cybercrime, inquirenti vogliono verificare legami con P4

Roma, 11 gen. (askanews) - E' intenzione degli inquirenti della Procura di Roma verificare se esistono legami e rapporti tra Giulio e Francesca Maria Occhionero con gli esponenti della P4, così come erano emersi dall'inchiesta della magistratura partenopea.

Nell'ordinanza di custodia il gip si spiega che la vicenda non è una "isolata iniziativa dei due fratelli ma che al contrario si collochi in un più ampio contesto dove più soggetti operano nel settore della politica e della finanza". Il giudice indica, in tal senso, "interessi illeciti oscuri" e verifiche da compiere su 4 caselle di posta elettronica utilizzate per attività similari secondo quanto emerso dalle indagini relative alla cosiddetta P4".

Quelle informazioni aventi ad oggetto anch'esse "l'illecita acquisizione di notizie e di informazioni anche coperte da segreto alcune delle quali inerenti a procedimenti penali in corso nonchè di altri dati sensibili o personali al fine di consentire a soggetti inquisiti di eludere le indagini giudiziarie ovvero per ottenere favori o altre utilità".

Riguardo all'attività che sarebbe stata compiuta da Occhionero a piazzale Clodio si ribadisce che non sono emerse evidenze di riuscite 'aggressioni' alle mail di Renzi, ma unicamente un tentativo e non l'accesso alle caselle di posta elettronica.