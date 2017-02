CyberChallenge.IT, oggi alla Sapienza test di ammissione

Roma, 3 feb. (askanews) - Oltre 700 registrati al sito: sono questi i primi numeri di CyberChallenge.IT, il programma del Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del Cini che si pone l'obiettivo di trovare il 'talento cyber' nascosto nei giovani italiani tra i 17 e i 23 anni

Di questi 700 - spiegano gli organizzatori del Centro di Cyber Intelligence e Information Security dell'Università degli studi di Roma La Sapienza (CIS-Sapienza) -, 250 hanno superato un test online e oggi si contenderanno, presso i laboratori di informatica della Sapienza di Roma, l'accesso al corso preparatorio alla CyberChallenge.IT in due prove successive nel corso della giornata. Solo i 25 migliori infatti avranno la fortuna di entrare nella classe che li allenerà per la cyberchallenge finale che si effettuerà il 29 Maggio. Questi 25 migliori, sottolineano gli ideatori del concorso, "impareranno sul campo i meccanismi usati nei malware reali, scopriranno come trovare vulnerabilità in un software e le tecniche di difesa e di hacking etico più efficaci. L'obiettivo è formare nuove generazioni di innovatori nell'ambito della cybersecurity per colmare in parte il gap nazionale esistente di esperti in ambito industriale, governativo e di ricerca. Il cyberspace è ormai un elemento strategico di business e di difesa degli interessi nazionali come mostra l'attenzione crescente anche dell'opinione pubblica verso attacchi informatici, che stanno diventando sempre più numerosi e devastanti come testimoniato anche dai recenti fatti nazionali legati al malware Eye Pyramid".

Per Camil Demetrescu, coordinatore dell'iniziativa e professore di Ingegneria Informatica presso l'Università di Roma La Sapienza, si tratta di "un successo inaspettato, che mostra come i nostri giovani siano molto sensibili al tema della sicurezza informatica e alla protezione del cyberspace nazionale. Questa prima edizione è per noi organizzatori un banco di prova dove capire le criticità che dovremo affrontare nelle prossime edizioni quando Cyberchallenge.IT verrà realizzata in diverse Università Italiane."

Mentre racconta Roberto Baldoni, direttore del Laboratorio Nazionale Cybersecurity del Cini e del Centro di Ricerca di Cyber Intelligence e information Security di Sapienza, "CyberChallenge.IT è un progetto di sistema paese che parte dalle università per aumentare la workforce nazionale in cybersecurity. Cyberchallenge.IT è un programma di sensibilizzazione degli studenti delle scuole superiori verso il mondo della trasformazione digitale e, per gli studenti ai primissimi anni di università, un programma di orientamento verso le sfide della cybersecurity. Settori dove ognuno dei 700 ragazzi registrati alla cyberchallenge.IT potrà avere un'opportunità grandiosa di carriera professionale".

CyberChallenge.IT è organizzato dal centro di Ricerca di Cyber Intelligence e Information Security di Sapienza con il patrocinio del Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del Consorzio Interuniversitario Nazionale Informatica e vede la partecipazione di Ibm Italia e Cisco Research come partner industriali.

(Fonte: Cyber Affairs)